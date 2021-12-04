Медведев: «В финале с хорватами надо решить все в одиночных матчах»

Даниил Медведев / фото - Getty Images

Сборная Федерации тенниса России стала вторым финалистом Кубка Дэвиса, добыв досрочную победу над Германией.

2-я ракетка мира, россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от решающего тура соревнований, в котором его команде предстоит сыграть против сборной Хорватии. Цитирует Медведева пресс-служба турнира.

Надеюсь, будет много болельщиков. Люди до сих пор не понимают, что надо сделать, чтобы помешать мне. Меня надо поддерживать. Пока вы болеете против меня, я буду побеждать».