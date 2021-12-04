Медведев – о полуфинале Кубка Дэвиса: «Чем дальше ты проходишь, тем круче нужно играть»
Медведев: «В финале с хорватами надо решить все в одиночных матчах»
Россиянин поделился ожиданиями от решающего тура Кубка Дэвиса
19:00
Даниил Медведев / фото - Getty Images
Сборная Федерации тенниса России стала вторым финалистом Кубка Дэвиса, добыв досрочную победу над Германией.
2-я ракетка мира, россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от решающего тура соревнований, в котором его команде предстоит сыграть против сборной Хорватии. Цитирует Медведева пресс-служба турнира.
«Очень рад, что наша команда вышла в финал. По ходу мы обыграли хозяев турнира – испанцев, И это особенно здорово. У хорватов лучшая пара в мире, так что нам надо решить все в одиночных матчах.
Надеюсь, будет много болельщиков. Люди до сих пор не понимают, что надо сделать, чтобы помешать мне. Меня надо поддерживать. Пока вы болеете против меня, я буду побеждать».
Напомним, в своем полуфинале Хорватия выбила Сербию.
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