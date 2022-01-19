Свитолина прокомментировала последние успехи своего мужа Монфиса
Множество ярких розыгрышей. Видеообзор матча Монфис – Бублик
Два ярчайших представителя Тура встретились во втором круге Australian Open
19:00
Фото: Getty Images
Во втором круге Australian Open встретились французский теннисист Гаэль Монфис и представитель Казахстана Александр Бублик.
Несмотря на разгромный счет в пользу Монфиса, теннисисты все-таки сделали то, ради чего люди смотрели их матч – подарили шоу.
Видеообзор матча Монфис – Бублик:
Напомним, ранее Элина Свитолина прокомментировала последние успехи мужа.
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