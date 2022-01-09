Вдохновленный Свитолиной Монфис обыграл Хачанова и взял 11-й одиночный титул в ATP-туре
Монфис едва не потерял веру в теннис, но его реабилитировала Свитолина
Исповедь француза после победы на турнире в Аделаиде
Фото: Getty Images
Французский теннисист Гаэль Монфис после победы на турнире в Аделаиде обратился к своей жене, украинской теннисистке Элине Свитолиной:
«Хочу сказать спасибо моей жене, Элина всегда была рядом. Прошлый год для меня был очень-очень тяжелым, я чуть не потерял веру в теннис, но она была рядом и все время обо мне заботилась. Спасибо за все, Элина».
We thank you too, Elina! @Gael_Monfils @ElinaSvitolina #AdelaideTennis pic.twitter.com/cWrJ5fbv6h— Tennis TV (@TennisTV) January 9, 2022
Напомним, ранее Свитолина призналась, что у нее с Монфисом есть брачный контракт.
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