Надаль: «Придет день, когда я не смогу вернуться после травмы, а пока я хочу попробовать еще раз»

6-я ракетка мира – о настрое перед Australian Open-2022

Рафаэль Надаль / фото - Getty Images 6-я ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль поделился своим настроем перед Australian Open, который станет для него первым «Шлемом» после возвращения в Тур. Слова Надаля приводит пресс-служба турнира. «К сожалению, на протяжении карьеры я несколько раз попадал в такую ​​ситуацию. Придет день, когда возвращение станет невозможным. Но я просто хочу попробовать еще раз, сделать все возможное. Я хочу дать себе шанс продолжать наслаждаться этим прекрасным видом спорта, продолжать бороться за то, за что я боролся последние 16 лет. Сложно иметь столько физических проблем. Последние полтора года я много мучился со стопой. Думаю, что я всегда сохраняю позитивный рабочий настрой. Наверное, поэтому сегодня я нахожусь здесь. Когда восстанавливаешься после травм, то нужно принять, что не все сложится идеально. Это для меня главное: смириться с тем, что иногда я двигаюсь немного медленнее, иногда ошибаюсь, иногда все происходит не так быстро и машинально. Но это вопрос времени». Напомним, Надаль высказался о ситуации, в которой оказался Новак Джокович.

Михаил Рыбак