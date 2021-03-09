Киченок и Остапенко совершили камбэк в третьем сете и прошли в следующий раунд
Надежда Киченок вышла во второй круг парного турнира в Дубае
Теннисистка в паре с Оларой обыграли рейтинговых соперниц
Бондаренко и Надежда Киченок / фото - Getty Images
Украинка Надежда Киченок в паре с румынкой Ралукой Олару прошли первый круг турнира в Дубае, ОАЭ, серии WTA 1000. Теннисистки за полтора часа обыграли Анастасию Павлюченкову и Арину Родионову со счетом 4:6, 6:2, 10:5. Дальше девушки сыграют против Катержины Синяковой и Барборы Крейчиковой.
Надежда и Ралука оформили победу за полтора часа. На решающем тай-брейке украинка и румынка оформили 5 мини-брейков, а на своей подаче проиграли два розыгрыша.
Сестра Надежды – Людмила также пробилась во второй круг.
В одиночном разряде среди представительниц Украины осталась лишь Элина Свитолина. Катарина Завацкая и Леся Цуренко покинули соревнования на старте после успешной квалификации.
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