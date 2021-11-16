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«Не зажало, но руки трясутся». Медведев подвел итоги матча против Зверева

Россиянин добыл вторую победу кряду на Итоговом турнире
Теннис ATP
19:32
«Не зажало, но руки трясутся». Медведев подвел итоги матча против Зверева
Даниил Медведев / фото - Getty Images

2-я ракетка мира, россиянин Даниил Медведев добыл вторую победу на Итоговом турнире ATP в Турине, обыграв немца Александра Зверева. В послематчевом интервью пресс-службе ATP Медведев подвел итоги матча, заявив, что эта встреча запомнится ему надолго.

«Не зажало, но руки трясутся. Это один из тех матчей, которые я буду вспоминать. Когда ты выигрываешь на тай-брейке со счетом 8:6 – это не просто так. Когда ты ведешь 6:4 на решающем тай-брейке, у тебя два матчбола, а потом ты их теряешь – меня это зажало на какой-то момент. Это был потрясающий матч».

Напомним, в прошлом матче турнира Рублев обыграл Стефаноса Циципаса.

Михаил Рыбак
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Даниил Медведев Александр Зверев

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