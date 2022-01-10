Нет никакого ареста. Джокович провел первую тренировку в Австралии

Серб поблагодарил судью, отменившего аннуляцию его визы

Новак Джокович / Фото: Инстаграм

Первый номер рейтинга ATP Новак Джокович в Instagram сообщил, что провел первую тренировку после того как суд разрешил ему остаться в Австралии.



«Я очень рад и благодарен судье, отменившему аннулирование моей визы. Несмотря на произошедшее, я хочу остаться и выступить на Australian Open. Я сконцентрирован на этом. Я прилетел сюда играть на одном из важных турниров на глазах потрясающих болельщиков. А пока могу только сказать «СПАСИБО» за то, что были рядом и давали мне силы».

Напомним, ранее сообщалось, что Джоковича арестовали во второй раз.

Джокович прилетел в Австралию для участия на Australian Open, но был задержан в аэропорту и готовился к депортации, поскольку его визу признали недействительной.



10 января австралийский суд отменил аннуляцию визы Джоковича. При этом, правительство Австралии имеет право депортировать серба в случае принятия соответствующего решения.





