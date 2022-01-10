Нет никакого ареста. Джокович провел первую тренировку в Австралии
Первый номер рейтинга ATP Новак Джокович в Instagram
сообщил, что провел первую тренировку после того как суд разрешил ему остаться в Австралии.
«Я очень рад и благодарен судье, отменившему аннулирование моей визы. Несмотря на произошедшее, я хочу остаться и выступить на Australian Open.
Я сконцентрирован на этом. Я прилетел сюда играть на одном из важных турниров на глазах потрясающих болельщиков.
А пока могу только сказать «СПАСИБО» за то, что были рядом и давали мне силы».
Напомним, ранее сообщалось, что Джоковича арестовали во второй раз.
Джокович прилетел в Австралию для участия на Australian Open, но был задержан в аэропорту и готовился к депортации, поскольку его визу признали недействительной.
10 января австралийский суд отменил аннуляцию визы Джоковича. При этом, правительство Австралии имеет право депортировать серба в случае принятия соответствующего решения.
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