Норри: «Я привык к большим аренам и стал сильнее»

Британец сыграет в финале турнира в Индиан-Уэллсе

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Британский теннисист Кэмерон Норри прокомментировал победу над Григором Димитровым в полуфинале турнира серии АТР 1000 в Индиан-Уэллсе. Слова 26-й ракетки мира приводит пресс-служба АТР:

«Это был самый важный матч в моей карьере. Хотя до этого самым важным был вчерашний поединок. Удивительно, но давления стало только больше. Я доволен тем, как играл в полуфинале. Димитров, видимо, устал после прошлых матчей. Круто, что я выиграл целых 46 встреч за год. Было много громких поединков, и это помогло с верой в себя. Я привык к большим аренам и стал сильнее».

В финале соперником Норри станет грузин Николоз Басилашвили, который также ранее не играл в решающих встречах на столь больших турнирах.