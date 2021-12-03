Орлов вышел в 1/2 финала парного разряда на челленджере в Анталии
Орлов оступился в шаге от финала парного турнира в Турции
Украинец в паре с индийцем Раманатханом уступил итальянскому дуэту
Владислав Орлов / Фото: ФТУ
Украинец Владислав Орлов в паре с Рамкумаром Раманатханом проиграл в полуфинале турнира серии Challenger в Турции Риккардо Бонадио и Джованни Фонио 6:7 (4), 4:6.
За полтора часа встречи украино-индийский дуэт выполнил 1 эйс, трижды ошибся при подаче и сделал 1 брейк. Итальянская пара реализовала 2 брейк-поинта из двенадцати, допустив две «двойных».
Напомним, что в полуфинале парного Challenger в Италии сыграет Виталий Сачко.
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