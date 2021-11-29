Падение Сачко, в топ-10 ATP без изменений
Украинец Орлов проиграл Кроуфорду на турнире в Турции
Владислав не смог пробиться в основную сетку Challenger
Владислав Орлов / Фото: ФТУ
Владислав Орлов (ATP, 451) проиграл финальный матч квалификации турнира серии Challenger в Турции первому сеяному Оливеру Кроуфорду (ATP, 368) 3:6, 4:6.
За два часа игры украинец сделал 3 эйса, единожды ошибся при подаче и реализовал 1 из 7-и брейк-поинтов. Американец 5 раз подал навылет, допустил две «двойные» и сделал 3 брейка. Теннисисты провели первый очный матч.
В финальном матче отбора на Challenger в Италии уступил Георгий Кравченко.
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