Оже-Альяссим после финала в Марселе снялся с турнира в Дубае

Фото: twitter.com/Open13

Девятая ракетка мирового рейтинга Феликс Оже-Альяссим снялся с турнира серии ATP500 в Дубае.



Причиной такого решения указана травма спины. Место канадца в основной сетке турнира займет лаки-лузер Алексей Попырин.

Felix Auger-Aliassime has withdrawn from the Dubai tournament and is replaced in the draw by Alexei Popyrin (LL).