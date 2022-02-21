Оже-Альяссим: «Надеюсь, что в течение года закреплюсь в топ-8 или даже в топ-5»
Оже-Альяссим после финала в Марселе снялся с турнира в Дубае
Причиной называется травма спины
Фото: twitter.com/Open13
Девятая ракетка мирового рейтинга Феликс Оже-Альяссим снялся с турнира серии ATP500 в Дубае.
Причиной такого решения указана травма спины. Место канадца в основной сетке турнира займет лаки-лузер Алексей Попырин.
Felix Auger-Aliassime has withdrawn from the Dubai tournament and is replaced in the draw by Alexei Popyrin (LL).— ATP Tour (@atptour) February 21, 2022
Напомним, что днем ранее, 20 февраля, Оже-Альяссим уступил в финале турнира в Марселе.
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