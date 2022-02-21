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Оже-Альяссим после финала в Марселе снялся с турнира в Дубае

Причиной называется травма спины
Теннис ATP
13:56
Оже-Альяссим после финала в Марселе снялся с турнира в Дубае
Фото: twitter.com/Open13

Девятая ракетка мирового рейтинга Феликс Оже-Альяссим снялся с турнира серии ATP500 в Дубае.

Причиной такого решения указана травма спины. Место канадца в основной сетке турнира займет лаки-лузер Алексей Попырин.

Напомним, что днем ранее, 20 февраля, Оже-Альяссим уступил в финале турнира в Марселе.

Олег Шумейко-младший
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Феликс Оже-Альяссим

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