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Украинец Кравченко вышел в финал квалификации турнира в Италии

Георгий сыграет с боснийцем Шеткичем за место в основной сетке Challenger
Теннис ATP
28 ноября 16:39
Украинец Кравченко вышел в финал квалификации турнира в Италии
Георгий Кравченко / Фото: ФТУ

Георгий Кравченко (ATP, 371) выиграл полуфинальный матч квалификации на турнир серии Challenger в Италии у Риккардо Эрколани 6:2, 6:4.

За час украинец сделал 6 эйсов, реализовал 3 из 8-и брейк-поинтов, четырежды ошибившись при подаче. Итальянец дважды подал навылет и допустил одну «двойную». Это была первая официальная встреча теннисистов.

В матче за путевку в основную сетку Кравченко сыграет с боснийцем Алдином Шеткичем.

Напомним, что в Кубке Дэвиса сборная Украины уступила национальной команде Норвегии.

Олег Шумейко-младший
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