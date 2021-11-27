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Тема дняВыступали в финальной стадии ЧМ еще в ХХ веке, выиграли все матчи за последние 2 месяца. Что нужно знать о Шотландии, с которой Украине играть в стыках
матч-центр : Теннис
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Первая ракетка Украины – о разгромном поражении в Кубке Дэвиса: «Должен признаться, что я не справился с напряжением»

Илья Марченко с «баранкой» уступил 340-й ракетке мира
Теннис Кубок Дэвиса
11:47
Первая ракетка Украины – о разгромном поражении в Кубке Дэвиса: «Должен признаться, что я не справился с напряжением»
Фото: ФТУ

Лидер сборной Украины Илья Марченко прокомментировал поражение от Виктора Дурасовича (АТР 340) (3:6, 0:6) в первом поединке матчевого противостояния 1 Мировой группы Кубка Дэвиса Норвегия – Украина.

Было очень тяжелое начало матча, вы очень нервничали. С чем это связано?

Большая ответственность. Я должен признаться, что не справился с напряжением, весь матч прошел под его диктовку, у меня ничего не получалось. Единственный момент, когда я мог зацепиться за этот матч – при счете 5:3 (15:40).

В целом, я не успевал по скорости, у меня не получилось сбивать ритм. Случились две вещи: я сыграл ниже своего уровня, а он провел хороший матч. Поэтому такой счет, а во втором сете я развалился. Где-то пытался что-то поменять, но в итоге ничего не вышло.


Виктор часто цеплял сегодня линии. Это давило психологически?

Да, он всегда очень рискует. Этими мячами очень часто залетает. Он отыграл очень чисто, очень хорошо, а я ошибался, и весь матч провел не в своей тарелке. Это теннис, такие ситуации случаются. Но у меня очень редко бывает такое, что я совсем не мог побороться. Очень жаль, что это случилось именно сегодня. Посмотрим, как пойдет дальше, но ясно, что нам будет очень тяжело после такого начала.

Во второй половине сета казалось, что вы возвращаетесь в игру. Или это Дурасович сдал в тот период?

Это постоянная борьба. Он чуть-чуть занервничал, подал двойную, где-то ошибся. Я, в свою очередь, где-то пытался цепляться. Я всегда пытаюсь найти варианты, даже когда ничего не получается. Если бы получилось его брейкануть на 5:3, возможно, это бы психологически помогло мне и поддавило его, а мой опыт бы помог изменить ход поединка. Но этого не случилось, он удачно подал и там все закончилось.

После первого игрового дня сборной Украины уступает Норвегии со счетом 0:2. Чтобы сохранить шансы на выход в квалификацию финала Кубка Дэвиса, сегодня, 27 ноября, украинцам необходимо выиграть один парный и два одиночных поединка.

Напомним, матч с Норвегией может стать последним в сборной для Сергея Стаховского.

Источник: sport.ua Сергей Остапенко
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