Плишкова – о вакцинации: «Меня убедил муж. Он был подопытным кроликом – после прививки с ним ничего не случилось»

Каролина Плишкова / Фото: USA Today Sports

Четвертая ракетка мирового рейтинга Каролина Плишкова рассказала, как пришла к решению вакцинироваться от COVID-19:



"I didn't want to at first. Then Michal (her husband) convinced me. He was the first one to go and nothing happened to him. He was my guinea pig. Now I'm glad I made that decision."



