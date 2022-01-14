Союз юристов Австралии встал на сторону Джоковича, после новости о повторной отмене визы
Премьер-министр Австралии прокомментировал новость об аннулировании визы Джоковича
Скотт Моррисон – о противоковидных мерах в стране
14 января 12:16
Скотт Моррисон / фото - Getty Images
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поддержал решение министра иммиграции страны Алекса Хоука повторно аннулировать визу Новака Джоковича, аргументировав это нежеланием теннисиста подчинятся противоковидным мерам в стране.
«Пандемия невероятно сложно складывалась для каждого австралийца, но мы работали сообща и спасали жизни и благополучие. Вместе мы сделали так, что смертность у нас одна из самых низких в мире, экономика одна из самых сильных, а уровень вакцинации – один из самых высоких.
Австралийцы принесли много жертв во время пандемии, и они имеют право ожидать, что результат этих жертв будет охраняться. Именно это и сделал министр.
Наша строгая политика защиты границ обеспечивала безопасность австралийцев до ковида и сейчас вовремя пандемии. Поскольку ожидаются дальнейшие юридические действия, я не буду давать других комментариев».
Напомним, Союз юристов Австралии встал на сторону Джоковича после повторной отмены визы.
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