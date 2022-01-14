Премьер-министр Австралии прокомментировал новость об аннулировании визы Джоковича

Скотт Моррисон / фото - Getty Images

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поддержал решение министра иммиграции страны Алекса Хоука повторно аннулировать визу Новака Джоковича, аргументировав это нежеланием теннисиста подчинятся противоковидным мерам в стране.

Австралийцы принесли много жертв во время пандемии, и они имеют право ожидать, что результат этих жертв будет охраняться. Именно это и сделал министр.

Наша строгая политика защиты границ обеспечивала безопасность австралийцев до ковида и сейчас вовремя пандемии. Поскольку ожидаются дальнейшие юридические действия, я не буду давать других комментариев».