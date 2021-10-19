Джокович: «Пока не знаю, выступлю ли я на Australian Open в 2022 году»
Премьер штата Виктория: «Невакцинированных игроков просто не пустят в Австралию»
Новак Джокович рискует пропустить первый «Шлем» 2022 года
15:58
Дэниэль Эндрюс / фото - News Australia
Премьер-министр австралийского штата Виктория Дэниэль Эндрюс прокомментировал новость о том, что вакцинация может стать обязательным условием для участия теннисистов на Australian Open. Цитирует Эндрюса портал Yahoo Sports.
«Вряд ли игроки, которые не прошли вакцинацию, получат визу в Австралию. Даже если это случится, им все равно нужно будет отбыть двухнедельный карантин.
Вирус не смотрит на то, сколько «Шлемов» ты выиграл и какое место в рейтинге занимаешь. Прививаться должны все».
Напомним, первая ракетка мира, серб Новак Джокович, активно выступающий против вакцинации, заявил, что может пропустил AO в следующем году.
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