Сачко поднялся на одну строчку, в топ-10 рейтинга ATP без изменений
ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный мировой рейтинг-лист.
Так, триумфатор Masters в Торонто Даниил Медведев сократил отставание от лидера ATP Новака Джоковича на 1000 очков.
Третья ракетка Украины Виталий Сачко поднялся на одну строчку в рейтинге.
Напомним, что Роджер Федерер из-за операции на колене пропустит остаток сезона.
Обновленный рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12113 очков
2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10620
3 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 8350
4 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 7815
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 7263
6 (6) Доминик Тим (Австрия) – 7005
7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6005
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 5233
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 4215
10 (10). Денис Шаповалов (Канада) – 3625
…
156 (156). Илья Марченко (Украина) – 484
227 (227). Сергей Стаховский (Украина) – 305
262 (263). Виталий Сачко (Украина) – 237
394 (379). Владислав Орлов (Украина) – 109
399 (399). Алексей Крутых (Украина) – 105