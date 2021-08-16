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Сачко поднялся на одну строчку, в топ-10 рейтинга ATP без изменений

Медведев сократил отставание от лидера Джоковича
Теннис ATP
18:56
Сачко поднялся на одну строчку, в топ-10 рейтинга ATP без изменений
Виталий Сачко / Фото: btu.org.ua

ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный мировой рейтинг-лист.

Так, триумфатор Masters в Торонто Даниил Медведев сократил отставание от лидера ATP Новака Джоковича на 1000 очков.

Третья ракетка Украины Виталий Сачко поднялся на одну строчку в рейтинге.

Напомним, что Роджер Федерер из-за операции на колене пропустит остаток сезона.

Обновленный рейтинг ATP

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12113 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10620

3 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 8350

4 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 7815

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 7263

6 (6) Доминик Тим (Австрия) – 7005

7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6005

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 5233

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 4215

10 (10). Денис Шаповалов (Канада) – 3625

156 (156). Илья Марченко (Украина) – 484

227 (227). Сергей Стаховский (Украина) – 305

262 (263). Виталий Сачко (Украина) – 237

394 (379). Владислав Орлов (Украина) – 109

399 (399). Алексей Крутых (Украина) – 105

Олег Шумейко-младший
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Теги

Виталий Сачко Даниил Медведев Новак Джокович

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