Сачко уступил во втором круге турнира в Италии

Украинский теннисист проиграл представителю Турции Алтугу Челикбилеку

Фото: ФТУ

Украинский теннисист Виталий Сачко не сумел пробиться в третий круг турнира серии ATP Challenger Tour в Форли, Италия, уступив представителю Турции Алтугу Челикбилеку – 2:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час и 12 минут. За это время Сачко выполнил 3 подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки, а также выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник сделал 8 эйсов, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 5 брейк-поинтов.

В первом круге Сачко вытащил «мертвый» матч.

Напомним, на прошлой неделе Сачко дебютировал за сборную Украины в Кубке Дэвиса, но не помог «сине-желтой» команде пройти Норвегию.