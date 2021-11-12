Саккари: «Горда стать первой гречанкой в топ-10, которая выступает на Итоговом»

Мария Саккари / Фото: j48tennis.net

Мария Саккари поделилась эмоциями после победы на старте Итогового турнира над Игой Швентек.



Слова гречанки приводит wtatennis.com:

Все разы, когда я играю с Швентек, я выдаю чуть ли не лучший матч сезона. Так вышло и сегодня, учитывая все условия. Я очень горда стать первой гречанкой, которая вошла в топ-10 и представляет страну на Итоговом. Это невероятное чувство – путешествовать по всему миру на турниры, где играешь с лучшими игроками. Учитывая, что я из Греции, я очень горда этим.