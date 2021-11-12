Саккари с победы стартовала на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре
Саккари: «Горда стать первой гречанкой в топ-10, которая выступает на Итоговом»
Мария в двух сетах обыграла Швентек
Мария Саккари / Фото: j48tennis.net
Мария Саккари
поделилась эмоциями после победы на старте Итогового турнира над Игой Швентек.
Слова гречанки приводит wtatennis.com:
Думаю, что сегодня сыграла солидно. Очевидно, что сильная подача стала залогом успеха. Я чувствовала себя нормально на такой высоте над уровнем моря. Чувство мяча было замечательно, и чувствую, что изо дня в день буду только прибавлять.
Все разы, когда я играю с Швентек, я выдаю чуть ли не лучший матч сезона. Так вышло и сегодня, учитывая все условия. Я очень горда стать первой гречанкой, которая вошла в топ-10 и представляет страну на Итоговом. Это невероятное чувство – путешествовать по всему миру на турниры, где играешь с лучшими игроками. Учитывая, что я из Греции, я очень горда этим.
В другом матче первого тура группы Чичен-Ица в Гвадалахаре Паула Бадоса обыграла Арину Соболенко.
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