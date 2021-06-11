Крейчикова в сумасшедшем поединке одолела Саккари и вышла в финал Roland Garros
Саккари: «Горжусь своим выступлением на Roland Garros, но сейчас мне обидно»
25-летняя гречанка – о поражении от Крейчиковой в полуфинале турнира во Франции
10:35
Мария Саккари / Фото - rolandgarros18-я ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари поделилась эмоциями после поражения от чешки Барборы Крейчиковой в полуфинале Roland Garros (7:5, 4:6, 9:7).
Цитирует Саккари Tennis Majors.
«Разумеется, я очень горжусь своим выступлением на местных соревнованиях. При этом, проигрывать матч, будучи так близко к победе, очень неприятно. Впрочем, ничего не поделаешь. Нужно извлечь из этого урок и двигаться дальше. Посмотрим, получится ли у меня справиться в следующий раз».
В финале турнира во Франции Крейчикова встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая в полуфинале обыграла словенку Тамару Зиданшек.
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