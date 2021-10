Саснович – после победы над Халеп: «До матча у меня на руках уже были билеты домой»

Александра Саснович / Фото: twitter.com/BNPPARIBASOPEN

Александра Саснович (WTA, 100) в комментарии после победы над Симоной Халеп (WTA, 17) изрядно повеселила публику:



When your tickets home are already booked....and you win!



Sasnovich #BNPPO21 pic.twitter.com/ki24HX7cTG