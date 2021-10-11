Саснович – после победы над Халеп: «До матча у меня на руках уже были билеты домой»

Выигрыш у победительницы турниров Большого Шлема для белоруски стал неожиданностью

Александра Саснович / Фото: twitter.com/BNPPARIBASOPEN Александра Саснович (WTA, 100) в комментарии после победы над Симоной Халеп (WTA, 17) изрядно повеселила публику:

Это очень забавно, когда я взглянула на первые четыре матча по сетке, я увидела три победителя турниров Большого Шлема. И в этом посеве Александра Соснович, что меня развеселило. Сегодня я сыграла с Халеп, он великолепная чемпионка. В концовке я была на нервах, ведь я невероятно хотела победить. У меня уже на руках были билеты домой, ведь я считаю, что у меня было 30 % на победу. Я просто вышла на корт и наслаждалась игрой. И я выиграла. Вау! When your tickets home are already booked....and you win!



Sasnovich #BNPPO21 pic.twitter.com/ki24HX7cTG — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) October 11, 2021 Напомним, что по ходу турнира в Индиан-Уэллсе Саснович обыграла и самую молодую победительницу US Open.

Олег Шумейко-младший