Халеп сенсационно проиграла сотой ракетки мира на турнире в Индиан-Уэллсе
Саснович – после победы над Халеп: «До матча у меня на руках уже были билеты домой»
Выигрыш у победительницы турниров Большого Шлема для белоруски стал неожиданностью
Александра Саснович / Фото: twitter.com/BNPPARIBASOPEN
Александра Саснович
(WTA, 100) в комментарии после победы над Симоной Халеп (WTA, 17) изрядно повеселила публику:
Это очень забавно, когда я взглянула на первые четыре матча по сетке, я увидела три победителя турниров Большого Шлема. И в этом посеве Александра Соснович, что меня развеселило. Сегодня я сыграла с Халеп, он великолепная чемпионка. В концовке я была на нервах, ведь я невероятно хотела победить. У меня уже на руках были билеты домой, ведь я считаю, что у меня было 30 % на победу.
Я просто вышла на корт и наслаждалась игрой. И я выиграла. Вау!
When your tickets home are already booked....and you win!— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) October 11, 2021
Sasnovich #BNPPO21 pic.twitter.com/ki24HX7cTG
Напомним, что по ходу турнира в Индиан-Уэллсе Саснович обыграла и самую молодую победительницу US Open.
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