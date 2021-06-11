Джокович: «Я могу победить Надаля, иначе не выходил бы на корт»
Сможет ли Надаль сравнять счет с Джоковичем? АТР опубликовала лучшие розыгрыши соперников накануне полуфинала Roland Garros
Эти ребята, определенно, одни из лучших в своем деле
11:44
Надаль и Джокович / фото - Getty Images
В полуфинале Roland Garros первая ракетка мира Новак Джокович встретится с 3-м номером рейтинга АТР Рафаэлем Надалем.
На счету у «Короля грунта» 28 побед над сербом и 29 поражений. Статистика на грунте на стороне испанца – 19 викторий против 7.
Сможет ли Надаль сравнять счет в личных противостояниях, смотрите в онлайн-трансляции матча, начиная с 18:30.
Накануне битвы за финал французского Шлема, АТР опубликовала подборку из лучших розыгрышей теннисистов.
Ранее свой прогноз на матч дал легендарный Борис Беккер.
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