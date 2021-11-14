Наследник Надаля стал чемпионом молодежного Итогового турнира
Соболенко: «Никогда не чувствовала такой поддержки, доходило до мурашек по коже»
Первая сеяная Итогового завоевала первую победу на турнире
Арина Соболенко / Фото: j48tennis.com
Первая сеяная Итогового турнира Арина Соболенко дала комментарий после победы на Игой Швентек.
Слова белоруски приводит wtatennis.com:
После первого матча я просто не хотела допустить ту же ошибку – сдаваться до конца матча. Даже если у тебя не все выходить, нужно сражаться и пытаться выдать свой максимум.
Я чувствовала себя невероятно с такими болельщиками на трибунах. Я наслаждалась каждой секундой на корте. Никогда не чувствовала такой поддержки, доходило до мурашек по коже.
Полька объяснила, что провал на соревнованиях в Гвадалахаре связан с ПМС.
Комментарии 0