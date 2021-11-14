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Соболенко: «Никогда не чувствовала такой поддержки, доходило до мурашек по коже»

Первая сеяная Итогового завоевала первую победу на турнире
Теннис WTA
14:00
Соболенко: «Никогда не чувствовала такой поддержки, доходило до мурашек по коже»
Арина Соболенко / Фото: j48tennis.com

Первая сеяная Итогового турнира Арина Соболенко дала комментарий после победы на Игой Швентек.

Слова белоруски приводит wtatennis.com:

После первого матча я просто не хотела допустить ту же ошибку – сдаваться до конца матча. Даже если у тебя не все выходить, нужно сражаться и пытаться выдать свой максимум.

Я чувствовала себя невероятно с такими болельщиками на трибунах. Я наслаждалась каждой секундой на корте. Никогда не чувствовала такой поддержки, доходило до мурашек по коже.

Полька объяснила, что провал на соревнованиях в Гвадалахаре связан с ПМС.

Олег Шумейко-младший
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Арина Соболенко Ига Швентек

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