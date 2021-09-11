Стаховский и Молчанов поборются за титул на киевском «челленджере»
Стаховский: «Kyiv Open превосходит многие иностранные турниры в организации»
Теннисист поделился мнением о столичном «челленджере»
Сергей Стаховский / фото - БТУ
Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский поделился мнением о турнире в столице Украины серии АТР Challenger Kyiv Open.
35-летний харьковчанин покинул одиночный разряд турнира. Теннисист признался, что городские власти не принимали участия в организации соревнований.
Об игре на турнире.
«Конечно, играть дома - интереснее. Изначально не планировал здесь выступать. Турнир проходит на грунте, и я уже попрощался с этим покрытием на Ролан Гаррос. Но наш бывший капитан Михаил Филима и руководство федерации попросили сыграть, если есть такая возможность.
Пока что я прошел первый круг, добыл первую за 18 лет победу на грунте в Киеве. Вчерашний матч был интересным. Нервное начало с обеих сторон, но у него эта нервозность так и не прошла до конца игры. Тактически я играл правильно: хорошо шла подача, атаковал, придерживал мяч в розыгрыше по необходимости.
Каждый выигранный поединок на этом турнире – уже успех. Скажу честно: не чувствую, что нахожусь в хорошей форме на грунте. Конечно, от матча к матчу это чувство улучшается, но ведь для этого необходимо побеждать в каждой игре».
О настрое.
«Настрой позитивный, ведь турнир проходит дома. Приходят зрители, это тоже мотивирует. Возможно, выступать было бы интереснее, если бы такой “челленджер” проходил на харде. Но я буду стараться, тем более, мы еще играем здесь пару с Денисом Молчановым - всегда ставим цель пройти турнир до конца, а там как получится».
О пользе турниров в Украине.
«Уверен, что он даст толчок молодым украинским ребятам. При отсутствии соревнований ты должен постоянно развиваться где-то за границей - это всегда труднее. Когда выступаешь дома, тут и поддержка другая. Я слышал, как вчера болели за Белобородько: это помогает и мотивирует.
Что касается “челленджеров”, в то время выступление на подобных турнирах имело огромное влияние. Еще не были так развиты социальные медиа, соревнования не освещались должным образом. Если бы днепропетровский турнир проходил сегодня, о нем бы трубили везде, по всем каналам. Каньяс, Хрбаты, Санторо, Юханссон, Турсунов - мы говорим о мировых звездах, которые соревновались в Украине.
Так или иначе, любое возвращение мужских соревнований в Украину – это очень классно. Женских, кстати, тоже, но с женским теннисом у нас и так все хорошо».
О лучшем вложении средств.
«Все работает в комплексе. Игрокам нужно где-то соревноваться, добывать очки. Сейчас очень трудно перейти с “фьючерсов” на “челленджеры” - там большая пропасть в очках. Подобные турниры дают шанс таким игрокам, как Кравченко и Белобородько, заработать очки, выйти в полуфинал, четвертьфинал. Дойдут они туда или нет - это другой вопрос, но у них есть такая возможность. А финансовой поддержки никогда не бывает достаточно. Всегда можно сделать лучше, всегда есть примеры, когда другие федерации помогают больше».
О Белобородько.
«Белобородько попал на игрока, который в этом году выиграл три “челленджера” и проводит свой лучший сезон. При этом Илья сыграл достаточно равный матч на любимом для Баэса покрытии. Он показал, что может играть на уровне с таким соперником. Теннисисты из топ-150 не сильно отличаются от топ-50 - главное, чтобы молодые игроки это видели и стремились к подобному. Если ездить только на “фьючерсы”, тебе будет тяжелее ассимилироваться с более высоким уровнем. Необходимо всегда стремиться к большему».
Об уровне инфраструктуры на челленджере в Киеве.
«Этот “челленджер” превосходит многие иностранные турниры в организации. Много кортов для тренировок, хорошая погода, игроки довольны, wi-fi работает.
Конечно, в следующем году хотелось бы увидеть более серьезный состав участников, хотя и в этом здесь планировали выступать сильные теннисисты: один из них, к сожалению, задержался на US Open».
О зрителях.
«Для того, чтобы собрать тысячу, нужно сделать большую PR-кампанию с поддержкой города, государства.
Во-первых, должен расти сам спорт, чтобы известными были не только три имени: Федерер, Джокович, Надаль. Такая проблема стоит и перед АТР. Частично они сами виноваты, частично - дело в результатах этих игроков. Они сейчас не знают как продать Шаповалова или Циципаса, ведь после трех гигантов зрителям никто больше не нужен.
Когда больше наших детей будут играть в теннис, больше зрителей придет на трибуны и приведет с собой друзей. Просто с улицы затащить людей тяжело, разве что на украинских игроков, если те будут успешно выступать. Иностранцами, к сожалению, мы никого не привлечем. Уверен: если бы речь шла о наших теннисистках, тут бы было больше народу».
О планах Kyiv Open.
«Надеюсь, станет ежегодным. Возможно, уже под другим названием. Ведь если турнир называется Kyiv Open, это подразумевает поддержку городских властей. Насколько я знаю, город никак не участвует в проведении соревнований.
Однако я надеюсь, что турнир останется в календаре надолго, потому что он необходим для развития украинского тенниса».
Последним украинцем на столичных соревнованиях был Алексей Крутых.