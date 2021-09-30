Свитолина уверенно обыграла Анисимову и вышла в третий круг турнира в Чикаго
Свитолина: «Довольна своей игрой больше всего тем, как двигалась на корте»
Украинская теннисистка вышла в третий круг турнира в Чикаго
Элина Свитолина / фото - БТУ
6-я ракетка мира украинка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Амандой Анисимовой в матче второго круга турнира серии WTA 500 в Чикаго. Цитирует Свитолину пресс-служба WTA.
«Я очень рада снова вернуться в строй. Отпуск прошел очень быстро. Я довольна своим решением вернуться и довольна тем, что выиграла сегодня. С Анисимовой всегда не просто играть. У Аманды отличный удар и она волевой боец. Для меня это был хороший день. Я очень довольна, что выиграла матч в двух сетах.
Полностью довольна своей игрой, а больше всего тем, как двигалась на корте. У меня было пару свободных недель, поэтому сегодня старалась оставаться собранной».
Напомним, Козлова зачехлила ракетку во втором круге турнира в Чикаго.