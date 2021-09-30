Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Свитолина: «Довольна своей игрой больше всего тем, как двигалась на корте»

Украинская теннисистка вышла в третий круг турнира в Чикаго
Теннис WTA
30 сентября 15:04
Свитолина: «Довольна своей игрой больше всего тем, как двигалась на корте»
Элина Свитолина / фото - БТУ

6-я ракетка мира украинка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Амандой Анисимовой в матче второго круга турнира серии WTA 500 в Чикаго. Цитирует Свитолину пресс-служба WTA.

«Я очень рада снова вернуться в строй. Отпуск прошел очень быстро. Я довольна своим решением вернуться и довольна тем, что выиграла сегодня. С Анисимовой всегда не просто играть. У Аманды отличный удар и она волевой боец. Для меня это был хороший день. Я очень довольна, что выиграла матч в двух сетах.

Полностью довольна своей игрой, а больше всего тем, как двигалась на корте. У меня было пару свободных недель, поэтому сегодня старалась оставаться собранной».

Напомним, Козлова зачехлила ракетку во втором круге турнира в Чикаго.

 

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Элина Свитолина

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Свитолина уверенно обыграла Анисимову и вышла в третий круг турнира в Чикаго
Свитолина уверенно обыграла Анисимову и вышла в третий круг турнира в Чикаго
Теннис WTA
29 сентября 21:19
Свитолина в Чикаго посетила старинный Украинский национальный музей
Свитолина в Чикаго посетила старинный Украинский национальный музей
Теннис WTA
27 сентября 22:30
Свитолина сыграет на турнире WTA в Тенерифе
Свитолина сыграет на турнире WTA в Тенерифе
Теннис WTA
21 сентября 21:30
Осака выбыла из топ-5, Свитолина располагается на четвертом месте
Осака выбыла из топ-5, Свитолина располагается на четвертом месте
Теннис WTA
20 сентября 10:50
Свитолина: «Мне хочется детей, но сейчас нужно быть отданной теннису»
Свитолина: «Мне хочется детей, но сейчас нужно быть отданной теннису»
Теннис WTA
15 сентября 20:03
Свитолина отыграла пять позиций в чемпионской гонке
Свитолина отыграла пять позиций в чемпионской гонке
Теннис WTA
15 сентября 12:07
4

Новости: Теннис

Жабер переиграла Пегулу и вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго
Жабер переиграла Пегулу и вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго
WTA
30 сентября 19:59
Муж Свитолиной Монфис без борьбы вышел в четвертьфинал турнира в Софии
Муж Свитолиной Монфис без борьбы вышел в четвертьфинал турнира в Софии
ATP
30 сентября 17:15
Марченко выбыл во втором раунде турнира в Софии
Марченко выбыл во втором раунде турнира в Софии
ATP
30 сентября 16:38
Свитолина: «Довольна своей игрой больше всего тем, как двигалась на корте»
Свитолина: «Довольна своей игрой больше всего тем, как двигалась на корте»
WTA
30 сентября 15:04
Надаль установил новый рекорд ATP
Надаль установил новый рекорд ATP
ATP
30 сентября 14:51
Джокович: «Надеюсь, что в следующем году я сыграю в Индиан-Уэллсе»
Джокович: «Надеюсь, что в следующем году я сыграю в Индиан-Уэллсе»
ATP
30 сентября 12:36
Джокович снялся с Masters в Индиан-Уэллсе
Джокович снялся с Masters в Индиан-Уэллсе
ATP
30 сентября 08:58
Свитолина уверенно обыграла Анисимову и вышла в третий круг турнира в Чикаго
Свитолина уверенно обыграла Анисимову и вышла в третий круг турнира в Чикаго
WTA
29 сентября 21:19
Козлова зачехлила ракетку во втором круге турнира в Чикаго
Козлова зачехлила ракетку во втором круге турнира в Чикаго
WTA
29 сентября 19:31
Все новости

Популярные новости

Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 16:45
33
Мало кто заметил, но Джошуа спасли от нокаута в бою с Усиком
Мало кто заметил, но Джошуа спасли от нокаута в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 02:59
32
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 17:49
8
Усик – да. Но вчера в Лондоне был жуткий нокаут: боксер бился на полу в конвульсия, покинул ринг на носилках
Послесловие
Усик – да. Но вчера в Лондоне был жуткий нокаут: боксер бился на полу в конвульсия, покинул ринг на носилках
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 13:30
Усик: «Мне запретили нокаутировать Джошуа»
Усик: «Мне запретили нокаутировать Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 09:55
6
Ахметов оценил возможность приобретения итальянского клуба
Ахметов оценил возможность приобретения итальянского клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
28 сентября 21:53
Все новости

Анонсы

«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
10:10
Экстра-лига. «Ураган» – ДЕ ТРЕЙДИНГ. Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Ураган» – ДЕ ТРЕЙДИНГ. Видео трансляция
16:00
УХЛ. «Кременчуг» — «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» — «Сокол». Видео трансляция
18:30
Суперлига. «Прометей» – «Химик». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Прометей» – «Химик». Видео трансляция
18:30
УХЛ. «Днепр» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» — «Белый Барс». Видео трансляция
19:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
20:30
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
2 октября 10:45
Экстра-лига. «Продэксим» – «Сумы». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Продэксим» – «Сумы». Видео трансляция
2 октября 14:00
﻿Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
﻿Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Барселона». Онлайн трансляция
2 октября 22:00
Крис Юбэнк-младший – Анатолий Муратов. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший – Анатолий Муратов. Онлайн трансляция
2 октября 23:30
Суперлига. «Днепр» – «Юракадемия». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Днепр» – «Юракадемия». Видео трансляция
3 октября 11:00
Суперлига. «Харьковские Соколы» – «Запорожье». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Харьковские Соколы» – «Запорожье». Видео трансляция
3 октября 13:00
Суперлига. «Кривбасс» – «Киев-Баскет». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Кривбасс» – «Киев-Баскет». Видео трансляция
3 октября 15:00
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Шахтер». Онлайн трансляция
3 октября 19:30
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
3 октября 20:30
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Милан». Онлайн трансляция
3 октября 21:45