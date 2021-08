Свитолина растрощила ракетку после поражения от Кербер

Элина Свитолина / Фото: AP Photo/Seth Wenig

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Анжелик Кербер во втором круге турнира серии WTA-1000 в Цинциннати.

На матч-боле Свитолина ошиблась, выполняя удар с бэкхенда, после чего сразу же начала бить ракеткой о корт.

Fierce Competition



@AngeliqueKerber leaves it all on the court and defeats Svitolina in a three set fight #CincyTennis pic.twitter.com/W4C7ao10zZ