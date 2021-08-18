Свитолина проиграла второй матч подряд после бронзы ОИ-2020
Свитолина растрощила ракетку после поражения от Кербер
Украинская теннисистка ошиблась на матч-боле и не совладала с эмоциями
Элина Свитолина / Фото: AP Photo/Seth Wenig
Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Анжелик Кербер во втором круге турнира серии WTA-1000 в Цинциннати.
На матч-боле Свитолина ошиблась, выполняя удар с бэкхенда, после чего сразу же начала бить ракеткой о корт.
Fierce Competition— wta (@WTA) August 18, 2021
@AngeliqueKerber leaves it all on the court and defeats Svitolina in a three set fight #CincyTennis pic.twitter.com/W4C7ao10zZ
Это поражение стало вторым подряд для Свитолиной.
А тем временем муж украинки Гаэль Монфис начал вновь побеждать.
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