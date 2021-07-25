Свитолина и сестры Киченок добыли сложные победы на старте ОИ-2020
Свитолина: «Я всегда буду играть под своей фамилией. Не знаю, почему на некоторых сайтах поменяли на Монфис»
Также первая ракетка Украины прокомментировала результат первого матча в одиночной сетке на ОИ
25 июля 16:48
Элина Свитолина / Фото: Yomiuri Shimbun
Первая ракетка Украины Элина Свитолина дала комментарий после победы на старте одиночного турнира Олимпиады-2020 в Токио.
О поединке против Лауры Зигемунд
Я бы не сказала, что игра получилась нервной. Она получилась напряженной, потому что мы играли вдвоем в неплохой теннис. Игра была достаточно плотная, хорошие розыгрыши. Конечно, из-за жары нужно ожидать, что будут небольшие спады, нужно это принимать и бороться не только с соперником, но и с кондициями.
Об условиях на турнире
Свободного времени как такого нет, все время уходит на тренировки, на восстановление. К картонной кровати я уже приспособилась, мне даже нравится, что она такая жестковатая немного. Я сплю достаточно хорошо. А вот погодные условия достаточно тяжелые. Часа в 4 только падает температура, и играть очень комфортно. До этого времени играть очень-очень сложно, не только жара давит, но и даже кроссовки горят. Но мы все в одинаковых условиях, кто крепче и лучше подготовлен, тот и на коне.
О смене фамилии на Монфис на сайтах livescore
Я не знаю, почему эти ресурсы поменяли мою фамилию. Видимо, они увидели, что в моих соцсетях я ее поменяла. Но я всегда буду играть под Свитолиной, только после карьеры поменяю фамилию для личной жизни. Я достигла многого под этой фамилией и меня знают как Свитолину. У меня папа был бы очень расстроен, если бы я поменяла фамилию и играла под фамилией Гаэля (смеется). Я горжусь, что я Свитолина, всегда моя теннисная карьера будет связана именно с этой фамилией.
Напомним, что во втором раунде Игр Свитолина встретится с теннисисткой, которой ни разу не проигрывала.
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