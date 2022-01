Теннисист наехал на организаторов Australian Open и по ходу матча доказывал арбитру, что у него коронавирус

Бернард Томич / Фото - Getty Images

В понедельник стартовала квалификация Australian Open. Теннисисты из второй-третьей сотни мирового рейтинга, пройдя все необходимые процедуры и протоколы безопасности, начали сражение за попадание в основную сетку австралийского «мэйджора».

Среди них – и бывшая 17-я ракетка мира и четвертьфиналист Wimbledon-2011 Бернард Томич. Некогда перспективный австралиец в последние годы всплывает в новостях только благодаря своим скандальным заявлениям и неоднозначным выходкам.

На этот раз он тоже отметился. В первом круге квалификации Томич играл против открытия недавнего ATP Cup Романа Сафиуллина, и самого начала эта встреча для австралийца не задалась. Он без вариантов проиграл первую партию 1:6 и быстро отдал свою подачу во втором сете. Уступая 1:2 с брейком во время смены сторон Томич решил излить душу судье на вышке, заявив, что чувствует недомогание, а также признался, что шокирован расхлябанным отношением организаторов Australian Open к вопросам безопасности игроков.

В итоге, вторую партию Томич проиграл 4:6, а после матча не смог выполнить свои обязательства перед СМИ, поскольку чувствовал себя очень плохо.

Спустя некоторое время австралийский теннисист зашел в соцсети, где написал, что продолжает чувствовать себя плохо, а врачи рекомендовали ему изолироваться.

If Bernard Tomic thought he had Covid and was experiencing symptoms he shouldn't have played no matter what the rapid test result was. #Ausopen pic.twitter.com/addtbMXEMA