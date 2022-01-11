Теннисист наехал на организаторов Australian Open и по ходу матча доказывал арбитру, что у него коронавирус

Бернард Томич излил душу судье на вышке

Бернард Томич / Фото - Getty Images

В понедельник стартовала квалификация Australian Open. Теннисисты из второй-третьей сотни мирового рейтинга, пройдя все необходимые процедуры и протоколы безопасности, начали сражение за попадание в основную сетку австралийского «мэйджора».

Среди них – и бывшая 17-я ракетка мира и четвертьфиналист Wimbledon-2011 Бернард Томич. Некогда перспективный австралиец в последние годы всплывает в новостях только благодаря своим скандальным заявлениям и неоднозначным выходкам.

На этот раз он тоже отметился. В первом круге квалификации Томич играл против открытия недавнего ATP Cup Романа Сафиуллина, и самого начала эта встреча для австралийца не задалась. Он без вариантов проиграл первую партию 1:6 и быстро отдал свою подачу во втором сете. Уступая 1:2 с брейком во время смены сторон Томич решил излить душу судье на вышке, заявив, что чувствует недомогание, а также признался, что шокирован расхлябанным отношением организаторов Australian Open к вопросам безопасности игроков.

«Говорю тебе, я уверен, что в ближайшие два дня у меня будет положительный результат, – признался Томич. – Точно говорю. Я куплю вам ужин, если через три дня у меня не будет положительного результата теста. В противном случае вы угостите меня. Я не могу поверить, что никто не проходит тестирование. Они разрешают игрокам выходить на корт, предварительно делая экспресс-тесты в своей комнате. Серьезно что ли. Официального ПЦР-тестирования на турнире нет».

Tomic tanking again. Nature is healing. pic.twitter.com/VJ6y65K6n5 — Michelle Escobar (@mmescobar_) January 11, 2022

В итоге, вторую партию Томич проиграл 4:6, а после матча не смог выполнить свои обязательства перед СМИ, поскольку чувствовал себя очень плохо.

Спустя некоторое время австралийский теннисист зашел в соцсети, где написал, что продолжает чувствовать себя плохо, а врачи рекомендовали ему изолироваться.

«Чувствуя себя очень плохо, я вернулся в свой гостиничный номер. Только что разговаривал с врачами на месте, и они попросили меня изолироваться. Лечить меня они пока не могли, чтобы избежать контакта. Спасибо за всю поддержку на корте сегодня. Я очень ценю это! В следующий раз постараюсь лучше. Очень разочарован, так как я действительно хотел, чтобы австралийцы гордились мной, чтобы я хорошо выступил на домашнем корте».

If Bernard Tomic thought he had Covid and was experiencing symptoms he shouldn't have played no matter what the rapid test result was. #Ausopen pic.twitter.com/addtbMXEMA — Mark Gottlieb (@MarkGottlieb) January 11, 2022

Примечательно, что еще за день до матча Томич говорил, что чувствует себя великолепно и полон мотивации уже в этом сезоне вернуться в топ-20, но все кардинальным образом изменилось буквально за несколько часов.

«Я чувствую себя свежим и готовым к игре. Я чувствую себя очень хорошо, – признавался Томич. – Я чувствую, что освоился, потому что я был на АО уже несколько дней. Я чувствую себя действительно расслабленным. Я счастлив быть здесь».

Теперь остается подождать день-два, чтобы узнать, действительно ли Томич подхватил коронавирус, или же его слова оказались очередным блефом.

Но очевидно, что проблема есть, и недовольство Томича мерами организаторов Australian Open не может быть единственным, просто австралиец никогда не лез за словом в карман. Однако на фоне этого, австралийские власти продолжают гоняться и выяснять отношения с Новаком Джоковичем из-за отказа от вакцинации.

Но стоит помнить, что слова Бернарда Томича уж точно не могут быть истиной последней инстанции.