Тим – о перерыве в карьере Осаки: «Она имеет полное право, ей нечего доказывать»

Доминик Тим / фото - tennishead.net

Бывшая третья ракетка мира Доминик Тим высказался о том, что Наоми Осака после поражения на US Open объявила о перерыве в карьере.

Reminder from @ThiemDomi: "The most important thing is to be happy on court."



We hope you find the joy in tennis once again, @naomiosaka. #TCLive | #USOpen | @Steve_Weissman | @LDavenport76 | @jon_wertheim pic.twitter.com/HSX4k0Jz6I