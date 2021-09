Трибуны US Open устроили Свитолиной овацию, несмотря на поражение в четвертьфинале

Фото: twitter.com/ElinaSvitolina

Пятая ракетка мира Элина Свитолина проиграла 19-летней представительнице Канады Лейле Фернандес в четвертьфинале US Open.

Тем не менее, самоотверженной игрой украинка завоевала сердца болельщиков в Нью-Йорке. В подтрибунное помещение Свитолина уходила под аплодисменты тысяч болельщиков, которые смотрели за игрой на арене Arthur Ashe Stadium. А в официальном Twitter Открытого чемпионата США появилось сообщение:

What an incredible fight!



See you in 2022, @ElinaSvitolina! pic.twitter.com/plD8rcM7Dh