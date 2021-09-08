Какая боль! Как Свитолина из-за троса проиграла ключевой розыгрыш в четвертьфинале US Open
Трибуны US Open устроили Свитолиной овацию, несмотря на поражение в четвертьфинале
Украинская теннисистка проиграла 19-летней канадке
18:24
Фото: twitter.com/ElinaSvitolina
Пятая ракетка мира Элина Свитолина проиграла 19-летней представительнице Канады Лейле Фернандес в четвертьфинале US Open.
Тем не менее, самоотверженной игрой украинка завоевала сердца болельщиков в Нью-Йорке. В подтрибунное помещение Свитолина уходила под аплодисменты тысяч болельщиков, которые смотрели за игрой на арене Arthur Ashe Stadium. А в официальном Twitter Открытого чемпионата США появилось сообщение:
«Что за невероятная битва! Элина Свитолина, увидимся в 2022 году!»
What an incredible fight!— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021
See you in 2022, @ElinaSvitolina! pic.twitter.com/plD8rcM7Dh
Видео ключевого розыгрыша в матче Свитолина – Фернандес.
Напомним, ранее украинка поблагодарила болельщиков на US Open.
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