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Циципас покорил новую вершину рейтинг-листа ATP

Грек вышел в свой первый финал турнира Большого Шлема
Теннис Grand Slam
21:16
Циципас покорил новую вершину рейтинг-листа ATP
Стефанос Циципас / Фото: twitter.com/atptour

Пятая ракетка мирового рейтинга Стефанос Циципас в пяти сетах добыл победу в полуфинале Roland Garros над Александром Зверевым, который в рейтинг-листе ATP находится на 6-ой строчке 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3.

Грек впервые вышел в финале турнира Большого Шлема. Но это не единственная радость для Циципаса. Со следующей недели Стефанос обойдет Доминика Тима дебютирует в топ-4 рейтинга ATP.

Напомним, что после победы Циципас не сдержал эмоции и расплакался.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Стефанос Циципас Доминик Тим Александр Зверев

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