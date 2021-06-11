Слезы радости. Циципас расплакался после выхода в финал Roland Garros
Циципас покорил новую вершину рейтинг-листа ATP
Грек вышел в свой первый финал турнира Большого Шлема
21:16
Стефанос Циципас / Фото: twitter.com/atptour
Пятая ракетка мирового рейтинга Стефанос Циципас в пяти сетах добыл победу в полуфинале Roland Garros
над Александром Зверевым, который в рейтинг-листе ATP находится на 6-ой строчке 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3.
Грек впервые вышел в финале турнира Большого Шлема. Но это не единственная радость для Циципаса. Со следующей недели Стефанос обойдет Доминика Тима дебютирует в топ-4 рейтинга ATP.
Напомним, что после победы Циципас не сдержал эмоции и расплакался.
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