Циципас: «Я провел хороший турнир и доволен, но Новак – великий чемпион»
Циципас снялся с травяного турнира в Галле
Греческий теннисист восстанавливается после поражение в финале Roland Garros
Стефанос Циципас / фото - Getty Images
Четвертая ракетка мира, грек Стефанос Циципас принял решение пропустить свой травяной турнир в Галле. Об этом сообщает Twitter аккаунт Entry Lists Updates.
Грек восстанавливается после сложного финала Roland Garros, в котором он уступил Новаку Джоковичу. Его место в основной сетке займет немец Янник Ганфманн.
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