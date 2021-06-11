Циципас сыграет на турнире в Галле по wild card

Для грека это будет дебют на траве в сезоне

Стефанос Циципас / фото - Getty Images

Турнир серии АТР 500 в Галле, Германия, выделил wild сard Стефаносу Циципасу. Соревнования стартуют уже на следующей неделе.

Греческому теннисисту еще предстоит сыграть в полуфинале Roland Garros против немца Александра Зверева.

Пятая ракетка дебютирует на траве в сезоне в Германии. На турнире в Галле 22-летний Стефанос сыграет второй раз в карьере.

Смотрите полуфинал французского Шлема между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем уже сегодня, 11 июня, в 18:30.

Ранее о подготовке к травяному сезону рассказал Роджер Федерер.