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Циципас сыграет на турнире в Галле по wild card

Для грека это будет дебют на траве в сезоне
Теннис ATP
13:56
Циципас сыграет на турнире в Галле по wild card
Стефанос Циципас / фото - Getty Images

Турнир серии АТР 500 в Галле, Германия, выделил wild сard Стефаносу Циципасу. Соревнования стартуют уже на следующей неделе.

Греческому теннисисту еще предстоит сыграть в полуфинале Roland Garros против немца Александра Зверева.

Пятая ракетка дебютирует на траве в сезоне в Германии. На турнире в Галле 22-летний Стефанос сыграет второй раз в карьере.

Смотрите полуфинал французского Шлема между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем уже сегодня, 11 июня, в 18:30.

Ранее о подготовке к травяному сезону рассказал Роджер Федерер.

Антон Кривенко
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Стефанос Циципас

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