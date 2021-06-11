Зверев: «До взлета Медведева и Циципаса мне постоянно говорили, что я должен прийти на смену лидерам»
Циципас сыграет на турнире в Галле по wild card
Для грека это будет дебют на траве в сезоне
Стефанос Циципас / фото - Getty Images
Турнир серии АТР 500 в Галле, Германия, выделил wild сard Стефаносу Циципасу. Соревнования стартуют уже на следующей неделе.
Греческому теннисисту еще предстоит сыграть в полуфинале Roland Garros против немца Александра Зверева.
Пятая ракетка дебютирует на траве в сезоне в Германии. На турнире в Галле 22-летний Стефанос сыграет второй раз в карьере.
Смотрите полуфинал французского Шлема между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем уже сегодня, 11 июня, в 18:30.
Ранее о подготовке к травяному сезону рассказал Роджер Федерер.
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