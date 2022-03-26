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Цуренко едва не сотворила сенсацию на «тысячнике» в Майами

Украинка дала бой Путинцевой во втором раунде турнира
Теннис WTA
11:59
Цуренко едва не сотворила сенсацию на «тысячнике» в Майами
Фото: btu.org.ua

Леся Цуренко (WTA, 135) уступила в финале квалификации турнира серии WTA1000 в Майами, США. Но из-за снятия Маркеты Вондроушовой украинка в роли lucky-loser получила возможность выступить в основной сетке.

Во втором круге соревнований Цуренко в трехчасовом поединке уступила Юлии Путинцевой (WTA, 47) 3:6, 6:4, 5:7.

Украинка реализовала 7 брейк-поинтов из двенадцати и трижды ошиблась при подаче. Казашка сделала 1 эйс, допустила 3 «двойных» и выиграла 8 геймов на подаче соперницы. Это была шестая очная встреча теннисисток – Леся обыгрывала Юлию два раза.

Напомним, что последней представительницей Украины на турнире остается Ангелина Калинина.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Леся Цуренко Юлия Путинцева

Комментарии 1

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26 марта 2022г. 17:22
Хто така путінцева,яка головна сенсація,ви що очуміли?
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