Цуренко едва не сотворила сенсацию на «тысячнике» в Майами

Леся Цуренко (WTA, 135) уступила в финале квалификации турнира серии WTA1000 в Майами, США. Но из-за снятия Маркеты Вондроушовой украинка в роли lucky-loser получила возможность выступить в основной сетке.



Во втором круге соревнований Цуренко в трехчасовом поединке уступила Юлии Путинцевой (WTA, 47) 3:6, 6:4, 5:7.

Украинка реализовала 7 брейк-поинтов из двенадцати и трижды ошиблась при подаче. Казашка сделала 1 эйс, допустила 3 «двойных» и выиграла 8 геймов на подаче соперницы. Это была шестая очная встреча теннисисток – Леся обыгрывала Юлию два раза.

