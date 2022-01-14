Цуренко: «Во время межсезонья мне удалось улучшить уровень своей игры»
Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о своем физическом состоянии, а также прокомментировала выход в основную сетку Australian Open.
О физической форме и состоянии локтя
В новом сезоне состояние лучше. Я работаю над ним каждый день и, наверное, больше чем кто-либо может себе представить. Удалось добиться вполне себе такого игрового состояния. Плюс вернулось движение, ритм подачи и сила. Я могу подавать плоскую первую подачу и это не может меня не радовать. Во время межсезонья, часть которого прошла в Киеве, часть – в Дубае, мне много чего удалось сделать, удалось улучшить игру, общий уровень здоровья, я очень довольна.
О выступлении в квалификации
Я очень уверенно сыграла все три матча. Сегодня в первом сете я немного нервничала, даже не понимаю, почему. Мне нравится мой уровень игры, я надеюсь, что подача будете еще лучше и это еще больше добавит мне уверенности, по ударам у меня особых проблем сейчас нет и моя игра меня радует.
О чем я разговаривала с судьей во время матча? Был момент, что моя соперница и её команда очень сильно возмущались по поводу того, как болела моя команда за меня. Но я думаю, что здесь больше сыграла неопытность соперницы и не совсем правильное восприятие ситуации с ее стороны. И я тоже неправильно расценила это, я думала, что судья начал вмешиваться в эту ситуацию. К судье у меня не было претензий, он все правильно расценил, единственное, что он не мог справиться с командой соперницы, не мог успокоить их.
Напомним, следующей соперницей Цуренко станет первая ракетка мира.
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