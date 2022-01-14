Цуренко: «Во время межсезонья мне удалось улучшить уровень своей игры»

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о своем физическом состоянии, а также прокомментировала выход в основную сетку Australian Open.

О физической форме и состоянии локтя

О выступлении в квалификации

О чем я разговаривала с судьей во время матча? Был момент, что моя соперница и её команда очень сильно возмущались по поводу того, как болела моя команда за меня. Но я думаю, что здесь больше сыграла неопытность соперницы и не совсем правильное восприятие ситуации с ее стороны. И я тоже неправильно расценила это, я думала, что судья начал вмешиваться в эту ситуацию. К судье у меня не было претензий, он все правильно расценил, единственное, что он не мог справиться с командой соперницы, не мог успокоить их.