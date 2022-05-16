Український тенісист: «Медведєв, будучи другою ракеткою, може сказати, що він проти війни і путін вбиває українців»

В'ячеслав Бєлінський / Фото: ФТУ

Дев’ята ракетка України В’ячеслав Бєлінський поділився своїми думками щодо відсторонення росіян та білорусів від Wimbledon через військове вторгнення на територію України:



Я вважаю, що друга ракетка світу, тим більше, що він з Росії, може сказати, що він проти війни і що Путін вбиває українців. Я вважаю, що так може сказати кожен російський тенісист. Я цього не почув від них, на жаль. Навіть не на жаль, просто логічно, якщо подумати, як ти можеш не знати, що відбувається? Вам же не 5 років, ви ж не діти і не сидите в садочку, кажучи такі речі. Думаю, що в Україні навіть діти 7-8 років розуміють, що відбувається. Для мене не зрозуміла позиція того ж таки Медведєва, того ж Рубльова, деяких інших російських тенісистів.