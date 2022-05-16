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Український тенісист: «Медведєв, будучи другою ракеткою, може сказати, що він проти війни і путін вбиває українців»

Бєлінський не розуміє відстороненості росіян від ситуації
Теннис Grand Slam
15:03
Український тенісист: «Медведєв, будучи другою ракеткою, може сказати, що він проти війни і путін вбиває українців»
В'ячеслав Бєлінський / Фото: ФТУ

Дев’ята ракетка України В’ячеслав Бєлінський поділився своїми думками щодо відсторонення росіян та білорусів від Wimbledon через військове вторгнення на територію України:

Рішення Wimbledon, звісно, правильне, я вважаю. Такі гравці, як Данило Медведєв, який стоїть другим у рейтингу, або Андрій Рубльов, друг його, який теж стоїть з ним у десятці. Для мене та для багатьох тенісистів він каже якісь незрозумілі речі. Наприклад, він говорив, що він не розуміє, що відбувається. Це чисте гнилля.

Я вважаю, що друга ракетка світу, тим більше, що він з Росії, може сказати, що він проти війни і що Путін вбиває українців. Я вважаю, що так може сказати кожен російський тенісист. Я цього не почув від них, на жаль. Навіть не на жаль, просто логічно, якщо подумати, як ти можеш не знати, що відбувається? Вам же не 5 років, ви ж не діти і не сидите в садочку, кажучи такі речі. Думаю, що в Україні навіть діти 7-8 років розуміють, що відбувається. Для мене не зрозуміла позиція того ж таки Медведєва, того ж Рубльова, деяких інших російських тенісистів.

Нагадаємо, що існує варіант, при якому не будуть зараховуватися очки за трав’яний Шолом.

Олег Шумейко-младший
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Даниил Медведев война

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