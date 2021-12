В команде Маррея обнаружили COVID-19

Энди Маррей / Фото: tennishead.net

В команде экс-первой ракетки мира Энди Маррея был выявлен коронавирус.



Сообщается, что положительный тест не у спортсмена, а у одного из его тренеров. В связи с этим Маррей отправится в Австралию не 27 декабря, как было запланировано, а позже. Отметим, что британец получил wild card на Australian Open.

Heard that trial from Murray - Jan de Witt was good - they decided to continue their work in Australia (then want to decide again)



Plan was to travel to Australia on 27th - but like other teams (Nadal) their has been a positive test (not Murray so far)



Need a new travelplan...