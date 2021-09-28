Ястремская вышла во второй круг турнира в Чикаго
Видеообзор матча Ястремская – Корне
Украина добыла четвертую победу после возвращения в Тур
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 72) обыграла француженку Ализе Корне (WTA 65) в первом круге турнира серии WTA-500.
Видеообзор матча:
Для Ястремской это четвертая победа с момента, когда она вернулась в Тур после допинг-скандала. Во втором круге украинка сыграет против Элизе Мертенс.
Посев турнира в Чикаго возглавила другая представительница Украины – Элина Свитолина.
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