Козлова в трехсетовом поединке одолела шестую сеянную и вышла в четвертьфинал турнира в Польше
Видеообзор трудовой победы Козловой на турнире в Гдыне
Украинская теннисистка пробилась в четвертьфинал соревнований
Катерина Козлова / Скриншот
Украинская теннисистка Катерина Козлова обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович на пути в четвертьфинал турнира серии WTA-250 в Гдыне, Польша.
Видеообзор матча
Также на турнире в Гдыне выступает Катерина Бондаренко, которая добралась уже до полуфинала в парном разряде.
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