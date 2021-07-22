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Видеообзор трудовой победы Козловой на турнире в Гдыне

Украинская теннисистка пробилась в четвертьфинал соревнований
Теннис WTA
22 июля 15:51
Видеообзор трудовой победы Козловой на турнире в Гдыне
Катерина Козлова / Скриншот

Украинская теннисистка Катерина Козлова обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович на пути в четвертьфинал турнира серии WTA-250 в Гдыне, Польша.

Видеообзор матча

Также на турнире в Гдыне выступает Катерина Бондаренко, которая добралась уже до полуфинала в парном разряде.

Сергей Остапенко
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Теги

Катерина Козлова Александра Саснович

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