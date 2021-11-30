Хорватия – первый полуфиналист Кубка Дэвиса
Второй номер сборной Хорватии: «Победа над Сонего – лучшая для меня на данный момент»
Борна Гойо помог своей команде пробиться в полуфинал Кубка Дэвиса
12:18
Фото: пресс-служба турнира
Второй номер сборной Хорватии Борна Гойо (АТР 279) прокомментировал победу над итальянцем Лоренсо Сонего (АТР 27), которая помогла хорватам пробиться в полуфинал Кубка Дэвиса:
«Это был особенный момент для меня, как и каждый раз, когда я играю за свою сборную в Кубке Дэвиса. Я уже несколько раз об этом говорил: каждая победа за Хорватию – это самая лучшая победа, самая значимая для меня. Сегодняшняя победа над Лоренцо Сонего – лучшая для меня на данный момент. Я очень счастлив, что смог добыть для нас очко».
Напомним, Гойо принес Хорватии первое очко, а вот в полуфинал команду вывели парники Никола Мектич/Мате Павич.
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