Гутцайт: «90-95% мирового спорта отстранили от соревнований россию и беларусь»
Wimbledon отстранит россиян и белорусов
Представители стран-агрессоров не смогут принять участие в травяном Шлеме
12:38
Фото: wuzupnigeria.ng
Российские и белорусские теннисисты не будут допущены к Wimbledon, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленного теннисного чиновника.
Издание Sportico заявляет, что окончательно решение принято только по представителям рф. Официальное решение организаторов должно быть объявлено в мае.
Отметим, что ранее ITF отстранила национальные команды россии и беларуси. А вот ATP и WTA действуют мягче – позволили представителям стран-агрессоров выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.
Напомним, что следующим турниром Большого Шлема станет Roland Garros, в основу которого попали четыре украинки.