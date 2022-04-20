Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
Теннис (1 событие из 50) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
14:05 Леся Цуренко - Анна-Каролина Шмиедлова -:- Запланирован
нет важных матчей
Сейчас в эфире
13:30
Смешанные единоборства. WWFC 11
11:50
Бильярд. Открытый кубок Львова

Wimbledon отстранит россиян и белорусов

Представители стран-агрессоров не смогут принять участие в травяном Шлеме
Теннис Grand Slam
12:38
Wimbledon отстранит россиян и белорусов
Фото: wuzupnigeria.ng

Российские и белорусские теннисисты не будут допущены к Wimbledon, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленного теннисного чиновника.

Издание Sportico заявляет, что окончательно решение принято только по представителям рф. Официальное решение организаторов должно быть объявлено в мае.

Отметим, что ранее ITF отстранила национальные команды россии и беларуси. А вот ATP и WTA действуют мягче – позволили представителям стран-агрессоров выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.

Напомним, что следующим турниром Большого Шлема станет Roland Garros, в основу которого попали четыре украинки.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

война

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Займаюся візуалізацією – відганяю рашистів до їх кордонів». Ірина Трушкіна – про війну, відношення росіян та збірну України на чемпіонаті світу
Эксклюзив
«Займаюся візуалізацією – відганяю рашистів до їх кордонів». Ірина Трушкіна – про війну, відношення росіян та збірну України на чемпіонаті світу
Волейбол
19 апреля 03:57
Дериземля: «У моей жены случились проблемы со здоровьем, мне нужно было вывезти семью»
Эксклюзив
Дериземля: «У моей жены случились проблемы со здоровьем, мне нужно было вывезти семью»
Биатлон
16 апреля 14:00
4
Дарья Блашко: «Нам повезло выжить в Чернигове – на девятый день войны пришло ощущение, что тут небезопасно и надо что-то делать»
Эксклюзив
Дарья Блашко: «Нам повезло выжить в Чернигове – на девятый день войны пришло ощущение, что тут небезопасно и надо что-то делать»
Биатлон
15 апреля 22:32
Катмен Усика: «Александру будет тяжело быть таким забавным пока в Украине идет война»
Катмен Усика: «Александру будет тяжело быть таким забавным пока в Украине идет война»
Бокс Профессиональный бокс
15 апреля 22:05
Экс-игрок сборной Украины: «Поразил Борис Колесников – не разговаривали несколько лет, а в первые дни войны он сам позвонил. Помирились и он прилично помогает»
Интервью Экс-игрок сборной Украины: «Поразил Борис Колесников – не разговаривали несколько лет, а в первые дни войны он сам позвонил. Помирились и он прилично помогает»
Хоккей
15 апреля 20:08
Капитан сборной Украины: «Из Тура мне написал только один игрок – единственный представитель рф, который остался человеком»
Капитан сборной Украины: «Из Тура мне написал только один игрок – единственный представитель рф, который остался человеком»
Теннис
12 апреля 10:17

Новости: Теннис

Wimbledon отстранит россиян и белорусов
Wimbledon отстранит россиян и белорусов
Grand Slam
12:38
Крутых разгромил девятого сеяного на старте турнира в Чехии
Крутых разгромил девятого сеяного на старте турнира в Чехии
ATP
19 апреля 23:53
Минус две позиции. Сборная Украины опустилась в рейтинге после поражения от США
Минус две позиции. Сборная Украины опустилась в рейтинге после поражения от США
Кубок Билли Джин Кинг
19 апреля 23:10
Когда присутствует Риск
Послесловие Когда присутствует Риск
Кубок Билли Джин Кинг
18 апреля 18:58
«Бойові кулі замість яєць». Стаховский поздравил католиков с Пасхой
«Бойові кулі замість яєць». Стаховский поздравил католиков с Пасхой
ATP
17 апреля 21:21
Циципас в финале Masters остановил сенсацию турнира в Монако
Циципас в финале Masters остановил сенсацию турнира в Монако
ATP
17 апреля 19:41
Цуренко выиграла первый матч в квалификации на турнире WTA в Турции
Цуренко выиграла первый матч в квалификации на турнире WTA в Турции
WTA
17 апреля 17:39
Сборная Украины проиграла решающий парный матч в противостоянии с командой США в Кубке Билли Джин Кинг
Сборная Украины проиграла решающий парный матч в противостоянии с командой США в Кубке Билли Джин Кинг
Кубок Билли Джин Кинг
17 апреля 10:30
Завацкая обыграла Роджерс и сравняла счет в противостоянии с США
Завацкая обыграла Роджерс и сравняла счет в противостоянии с США
Кубок Билли Джин Кинг
17 апреля 10:00
Все новости

Популярные новости

«Меня хотели отдать в СИЗО, а детей – в детдом». Жена Усика рассказала, почему боксер не мог ответить «чей Крым»
«Меня хотели отдать в СИЗО, а детей – в детдом». Жена Усика рассказала, почему боксер не мог ответить «чей Крым»
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 20:22
22
Ломаченко после 5 недель тишины прервал молчание
Ломаченко после 5 недель тишины прервал молчание
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 18:39
5
«Все буде Україна!». Усик відмовився від мови загарбників в своїх соцмережах
«Все буде Україна!». Усик відмовився від мови загарбників в своїх соцмережах
Бокс Профессиональный бокс
14 апреля 16:30
«русская армия пришла к нам специально!» Стало известно, что рашисты делали в доме Усика
«русская армия пришла к нам специально!» Стало известно, что рашисты делали в доме Усика
Бокс Профессиональный бокс
15 апреля 22:03
Жена Усика: «Какие мы нафиг братья? Русские говорят, что если супруга боксера, наверное, бьет – для них это в порядке вещей»
Жена Усика: «Какие мы нафиг братья? Русские говорят, что если супруга боксера, наверное, бьет – для них это в порядке вещей»
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 21:54
12
УПЛ не будет выступать под эгидой UEFA, если на следующий сезон не наберется хотя бы 8 клубов
УПЛ не будет выступать под эгидой UEFA, если на следующий сезон не наберется хотя бы 8 клубов
Футбол Украинская Премьер-лига
16 апреля 23:22
1
Все новости