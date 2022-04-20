Wimbledon отстранит россиян и белорусов

Представители стран-агрессоров не смогут принять участие в травяном Шлеме

Фото: wuzupnigeria.ng

Российские и белорусские теннисисты не будут допущены к Wimbledon, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленного теннисного чиновника.



Издание Sportico заявляет, что окончательно решение принято только по представителям рф. Официальное решение организаторов должно быть объявлено в мае.

Отметим, что ранее ITF отстранила национальные команды россии и беларуси. А вот ATP и WTA действуют мягче – позволили представителям стран-агрессоров выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.

Напомним, что следующим турниром Большого Шлема станет Roland Garros, в основу которого попали четыре украинки.