Зверев: «Нет лучшего способа закончить сезон, чем победить на Итоговом»

Александр Зверев / фото - Getty Images

Третья ракетка мира Александр Зверев стал чемпионом Итогового турнира АТР, обыграв в финале второго номера мирового рейтинга Даниила Медведева. В комментарии пресс-службе турнира Зверев подвел итоги матча.

Со мной приехала вся семья, кроме отца, к сожалению. Но я надеюсь, что папа скоро сможет вернуться и мы сможем всей семьей праздновать победы.

Нет лучшего способа закончить сезон, чем победить на Итоговом. Конечно, я очень рад. Но уже настраиваюсь на следующий год – хотя и только закончил матч».