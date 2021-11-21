Зверев стал первым теннисистом с 1990 года, который в плей-офф Итогового турнира обыграл первую и вторую ракеток мира
Зверев: «Нет лучшего способа закончить сезон, чем победить на Итоговом»
Немец подвел итоги финала турнира в Турине
Александр Зверев / фото - Getty Images
Третья ракетка мира Александр Зверев стал чемпионом Итогового турнира АТР, обыграв в финале второго номера мирового рейтинга Даниила Медведева. В комментарии пресс-службе турнира Зверев подвел итоги матча.
«Вы постоянно говорите про идеальные матчи, но я… Слушайте, я выиграл итоговый турнир у человека, которому проиграл пять раз подряд. Конечно, мне нужно было провести один из своих лучших матчей. Я очень доволен. Рад, что поеду в отпуск с победой.
Со мной приехала вся семья, кроме отца, к сожалению. Но я надеюсь, что папа скоро сможет вернуться и мы сможем всей семьей праздновать победы.
Нет лучшего способа закончить сезон, чем победить на Итоговом. Конечно, я очень рад. Но уже настраиваюсь на следующий год – хотя и только закончил матч».
Напомним, Медведев объяснил, почему проиграл Звереву.
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