Зверев – о проблемах Джоковича: «Не справедливо, что человеку позволили приехать, а теперь не дают играть»
Третья ракетка мира, немец Александр Зверев прокомментировал ситуацию, в которой оказался лидер мирового рейтинга Новак Джокович. Цитирует Зверева портал Reuters.
«Я никогда не скажу о нем ничего плохого. И не думаю, что он бы положился на удачу и поехал сюда, если бы не получил разрешение на въезд. Если тебе дали визу, ты думаешь, что сыграешь. Новак – очень крупная фигура, мировая суперзвезда. Наверное, люди думают, что могут раздуть большую историю только потому, что это Новак.
Власти должны были четче сообщить о своих требованиях. Не очень справедливо, что человек уже приехал, а теперь ему не дают играть. Если он все же сыграет, то будет фаворитом. Это просто факт. Но многие другие ребята показали, что сейчас хорошо играют, показали себя в прошлом году.
Нужно говорить о Медведеве, Циципасе, которые последние годы выступают очень хорошо. Я тоже классно провел вторую половину прошлого сезона. Сейчас я тренировался с Рафой, и он снова невероятно играет. В сетке много парней, которые могут сделать турнир очень интересным».
Напомним, австралийский адвокат Джастин Квилл считает, что, несмотря на всевозможные действия со стороны властей, теннисист сможет выступить на Australian Open.