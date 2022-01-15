Зверев – о проблемах Джоковича: «Не справедливо, что человеку позволили приехать, а теперь не дают играть»

Александр Зверев / фото - Getty Images

Третья ракетка мира, немец Александр Зверев прокомментировал ситуацию, в которой оказался лидер мирового рейтинга Новак Джокович. Цитирует Зверева портал Reuters.

Власти должны были четче сообщить о своих требованиях. Не очень справедливо, что человек уже приехал, а теперь ему не дают играть. Если он все же сыграет, то будет фаворитом. Это просто факт. Но многие другие ребята показали, что сейчас хорошо играют, показали себя в прошлом году.

Нужно говорить о Медведеве, Циципасе, которые последние годы выступают очень хорошо. Я тоже классно провел вторую половину прошлого сезона. Сейчас я тренировался с Рафой, и он снова невероятно играет. В сетке много парней, которые могут сделать турнир очень интересным».