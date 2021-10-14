Зверев: «Очень серьезно подошел к матчу с Монфисом»

Александр Зверев / фото - Getty Images

Четвертая ракетка мира Александр Зверев разгромил француза Гаэля Монфиса (6:1, 6:3) и пробился в четвертьфинал турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе. В послематчевом интервью пресс-службе ATP Зверев подвел итоги этой встречи.

Я всегда любил выступать в Индиан-Уэллсе, хотя никогда не добивался здесь высоких результатов. Надеюсь, что эта неделя станет исключением. Я показываю хороший теннис, так что надеюсь задержаться тут как можно дольше».