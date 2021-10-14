Зверев разгромил Монфиса на пути в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Зверев: «Очень серьезно подошел к матчу с Монфисом»
Немец уничтожил француза на пути в четвертьфинал
Александр Зверев / фото - Getty Images
Четвертая ракетка мира Александр Зверев разгромил француза Гаэля Монфиса (6:1, 6:3) и пробился в четвертьфинал турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе. В послематчевом интервью пресс-службе ATP Зверев подвел итоги этой встречи.
«На корте я ощущал себя комфортно. В предыдущих матчах мне не удавалось обыгрывать Гаэля, так что я серьезно настраивался на игру. Понимал, что должен продемонстрировать свой максимум. В итоге не обошлось без ошибок, однако в целом я сыграл очень прилично.
Я всегда любил выступать в Индиан-Уэллсе, хотя никогда не добивался здесь высоких результатов. Надеюсь, что эта неделя станет исключением. Я показываю хороший теннис, так что надеюсь задержаться тут как можно дольше».
Напомним, ранее Димитров совершил крутой камбэк в матче с первым сеянным.
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