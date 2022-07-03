Зеленський під час зустрічі з Бахом нагадав про намір прийняти Олімпійські ігри
Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з головою МОКу Томасом Бахом:
Понад сто тисяч українських спортсменів не мають змоги тренуватися. Сотні спортивних об’єктів зруйновані: це і великі об’єкти спортивної інфраструктури, і об'єкти на базі українських шкіл, університетів, спортивних клубів.
Не можна допускати, щоб держава-терорист використовувала спорт для просування своїх політичних інтересів і пропаганди. Я вдячний пану президенту за непохитну позицію щодо відсторонення російських і білоруських спортсменів від офіційних змагань під егідою Міжнародного олімпійського комітету. Поки росія намагається знищити український народ і підкорити інші країни Європи, її представникам не місце у спортивній спільноті світу.
Я не сумніваюся, що після нашої перемоги ми зможемо забезпечити всі необхідні умови для проведення в Україні міжнародних спортивних заходів на найвищому рівні. Наші спортсмени й спортсменки, наша країна вже зробила вагомий внесок у розвиток олімпійського руху. Але наші можливості значно більші, і ми обов’язково реалізуємо їх.
Також Володимир Зеленський нагадав про намір претендувати в майбутньому на проведення Олімпійських ігор – у мирній, вільній і відбудованій Україні.
Нагадаємо, що МОК потроїв фонд підтримки України.
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