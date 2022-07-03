Зеленський під час зустрічі з Бахом нагадав про намір прийняти Олімпійські ігри

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з головою МОКу Томасом Бахом:



Не можна допускати, щоб держава-терорист використовувала спорт для просування своїх політичних інтересів і пропаганди. Я вдячний пану президенту за непохитну позицію щодо відсторонення російських і білоруських спортсменів від офіційних змагань під егідою Міжнародного олімпійського комітету. Поки росія намагається знищити український народ і підкорити інші країни Європи, її представникам не місце у спортивній спільноті світу.

Я не сумніваюся, що після нашої перемоги ми зможемо забезпечити всі необхідні умови для проведення в Україні міжнародних спортивних заходів на найвищому рівні. Наші спортсмени й спортсменки, наша країна вже зробила вагомий внесок у розвиток олімпійського руху. Але наші можливості значно більші, і ми обов’язково реалізуємо їх.