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Зеленський під час зустрічі з Бахом нагадав про намір прийняти Олімпійські ігри

У мирній, вільній і відбудованій Україні
Olympics
23:02
Зеленський під час зустрічі з Бахом нагадав про намір прийняти Олімпійські ігри
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з головою МОКу Томасом Бахом:

Понад сто тисяч українських спортсменів не мають змоги тренуватися. Сотні спортивних об’єктів зруйновані: це і великі об’єкти спортивної інфраструктури, і об'єкти на базі українських шкіл, університетів, спортивних клубів.

Не можна допускати, щоб держава-терорист використовувала спорт для просування своїх політичних інтересів і пропаганди. Я вдячний пану президенту за непохитну позицію щодо відсторонення російських і білоруських спортсменів від офіційних змагань під егідою Міжнародного олімпійського комітету. Поки росія намагається знищити український народ і підкорити інші країни Європи, її представникам не місце у спортивній спільноті світу.

Я не сумніваюся, що після нашої перемоги ми зможемо забезпечити всі необхідні умови для проведення в Україні міжнародних спортивних заходів на найвищому рівні. Наші спортсмени й спортсменки, наша країна вже зробила вагомий внесок у розвиток олімпійського руху. Але наші можливості значно більші, і ми обов’язково реалізуємо їх.

Також Володимир Зеленський нагадав про намір претендувати в майбутньому на проведення Олімпійських ігор – у мирній, вільній і відбудованій Україні.

Нагадаємо, що МОК потроїв фонд підтримки України.

Джерело: president.gov.ua Олег Шумейко-молодший
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