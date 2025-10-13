Мікаела Шиффрін не виключає участі в Олімпіаді-2030
Американка не поспішає завершувати кар'єру
42 хвилини тому
Фото: Getty Images
Дворазова олімпійська чемпіонка, американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін в інтерв’ю Münchner Merkur заявила, що не виключає можливості участі в Олімпійських іграх 2030 року.
Коли я завершу кар’єру? Не знаю. Я не прихильниця конкретних цифр, тому не можу сказати напевно. Олімпіада-2030? Якщо чесно — 50 на 50. Є багато чинників, які можуть вплинути на це рішення.
За словами Шиффрін, її надихають спортсмени, які здатні залишатися на високому рівні навіть після тривалої перерви:
Я не бачу себе в змаганнях у 40 років, але мене вражають ті, хто може виступати так довго і навіть повертатися у спорт. Це доводить, що неможливого не існує.