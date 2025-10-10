Павло Василенко

Абсолютно несподівана подія сколихнула африканський футбол. Збірна Екваторіальної Гвінеї відмовилася вирушати на відбірковий матч чемпіонату світу-2026 проти Малаві, через що поєдинок довелося скасувати.

Як повідомив генеральний секретар місцевої федерації Хуан Антоніо Нгема Мене Абесо, спочатку виникли проблеми з рейсом, який мав перевезти команду. Згодом усі «незручності» було вирішено, але гравці категорично відмовилися подорожувати, попри готовність організаторів.

Самі футболісти звинуватили федерацію Екваторіальної Гвінеї у «хаотичній організації» та «повній відсутності чіткої інформації» щодо логістики матчу.

ФІФА на своєму офіційному сайті підтвердила скасування зустрічі, яка мала відбутися у четвер.

Зазначимо, що обидві команди – Екваторіальна Гвінея та Малаві – мають по 10 очок у групі H і вже втратили шанси кваліфікуватися на чемпіонат світу 2026 року, який пройде у Канаді, США та Мексиці.