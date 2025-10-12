Усик не зможе провести поєдинок мрії
Менеджер Кличків сумнівається, що абсолютний чемпіон зможе захистити пояси на Батьківщині
близько 2 годин тому
Фото: Nick Potts
Менеджер Віталія та Володимира Кличків Берндт Бьонте в інтерв’ю WBN висловився про гіпотетичний поєдинок абсолютного чемпіона Олександра Усика (24-0, 15 KO) в Україні:
Усику більше нічого нікому доводити. Його мрія – захищати свої титули чемпіона світу на на Олімпійському у Києві після війни. Але, на жаль, наразі немає жодних ознак того, що росія найближчим часом припинить жорстоку агресивну війну.
Дерек Чісора виступив проти поєдинку Усика з Мозесом Ітаумою.
Поділитись