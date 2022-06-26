Федіна: «Німецький дует написав листа до FINA, що відмовяється виступати з рф – це був вирішальний момент»

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Чемпіонка світу Марта Федіна в ефірі «Сніданок з 1+1» розповіла, що завдяки німецьким спортсменам вдалося досягти відсторонення росіян:



Я коли їх побачила, там тільки дует тренується, то дуже дякувала їм, бо вважаю, що це був такий вирішальний момент. Вони казали, що це найдрібніше, що вони можуть для нас зробити.