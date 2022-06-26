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Федіна: «Німецький дует написав листа до FINA, що відмовяється виступати з рф – це був вирішальний момент»

Україна стала другою на чемпіонаті світу у Будапешті
Артистичне плавання
18:29
Федіна: «Німецький дует написав листа до FINA, що відмовяється виступати з рф – це був вирішальний момент»
Фото: Facebook

Чемпіонка світу Марта Федіна в ефірі «Сніданок з 1+1» розповіла, що завдяки німецьким спортсменам вдалося досягти відсторонення росіян:

Хотіла розповісти, що ми одразу почали писати FINA, ще 24-25 лютого, що потрібно щось зробити з російськими спортсменами. Пройшло декілька днів і потім спортсменки з нашого виду спорту, з Німеччини, написали листа, що вони відмовляються виступати на змаганнях, якщо братиме участь росія.

Я коли їх побачила, там тільки дует тренується, то дуже дякувала їм, бо вважаю, що це був такий вирішальний момент. Вони казали, що це найдрібніше, що вони можуть для нас зробити.

Федіна вважає, що зустріч з росіянами завершилася би м’ясорубкою.

Олег Шумейко-молодший
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