Збірна України провела свій найкращий чемпіонат світу в історії і посіла друге місце у загальному заліку
Федіна – про можливий допуск росіян на чемпіонат світу: «Це була б м’ясорубка. Навіть не уявляю, якби я їх побачила…»
Наші синхроністки обіцяли бити їх прямо в басейні
21:20
Українськи синхроністки провели найкращий чемпіонат світу в історії. І лідер команди Марта Федіна розповіла що було б, якби в Будапешті виступали російські спортсменки:
Був момент, що росіян збиралися допустити до ЧС і ви офіційно заявили, «що не дай бог вони приїдуть, то ми будемо бити їх прямо в басейні».
Так, це була б якась така м’ясорубка. Навіть не уявляю, якби я їх побачила… Звісно, ми з ними ніякі не друзі, 4 місяці ми ні слова не пишемо.
Але коли перевіряємо інстаграми, то щось висвічується, вони там на якихось шоу виступають – ось це ваш шлях. Вони зараз пишуть: «Ой, якби Ррсія була на цьому ЧС, то п’єдестал виглядав би зовсім інакше».
Дві золоті медалі на чемпіонаті світу завоювала 14-річна українка.
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