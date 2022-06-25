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Світовий бокс. Тижневик

Федіна – про можливий допуск росіян на чемпіонат світу: «Це була б м’ясорубка. Навіть не уявляю, якби я їх побачила…»

Наші синхроністки обіцяли бити їх прямо в басейні
Артистичне плавання
21:20
Федіна – про можливий допуск росіян на чемпіонат світу: «Це була б м’ясорубка. Навіть не уявляю, якби я їх побачила…»

Українськи синхроністки провели найкращий чемпіонат світу в історії. І лідер команди Марта Федіна розповіла що було б, якби в Будапешті виступали російські спортсменки:

Був момент, що росіян збиралися допустити до ЧС і ви офіційно заявили, «що не дай бог вони приїдуть, то ми будемо бити їх прямо в басейні».

Так, це була б якась така м’ясорубка. Навіть не уявляю, якби я їх побачила… Звісно, ми з ними ніякі не друзі, 4 місяці ми ні слова не пишемо.

Але коли перевіряємо інстаграми, то щось висвічується, вони там на якихось шоу виступають – ось це ваш шлях. Вони зараз пишуть: «Ой, якби Ррсія була на цьому ЧС, то п’єдестал виглядав би зовсім інакше».

Дві золоті медалі на чемпіонаті світу завоювала 14-річна українка.

Джерело: 1+1 Сергій Лук'яненко
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Березня Федина

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